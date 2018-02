Engavetamento na via Anchieta mata uma pessoa

SÃO PAULO - Um engavetamento entre duas carretas e dois caminhões deixou uma pessoa morta na tarde desta quarta-feira, 17, no quilômetro 39 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista.

Segundo a Ecovias, a pista sul da rodovia ficou interditada até as 17h, no sentido litoral, na altura do quilômetro 31, na Praça de pedágio Riacho Grande.

Há lentidão somente no local do acidente.

Às 16h50, a concessionária ainda não tinha informações sobre a vítima.