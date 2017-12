1 pessoa morre após engavetamento entre 12 veículos na Fernão Dias

SÃO PAULO – Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após engavetamento que envolveu cinco carretas, dois caminhões e cinco carros na Rodovia Fernão Dias, no sentido de São Paulo, em Bragança Paulista, no interior paulista, na manhã desta segunda-feira, 3.

De acordo com a Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a via, o resgate prestou atendimento às vítimas no local e as causas do acidente serão apuradas.

A Rodovia Fernão Dias foi interditada, mas agora já está totalmente liberada na altura do km 20, na região de Bragança Paulista. Porém, ainda há lentidão do km 9 ao km 20, reflexo do engavetamento que restringiu o tráfego pela manhã.

A tragédia aconteceu por volta das 11 horas.