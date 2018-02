Engavetamento na Imigrantes deixa um morto e cinco feridos

SÃO PAULO - Um pessoa morreu em um engavetamento no km 24 da Rodovia Imigrantes, sentido capital, na altura de São Bernardo do Campo, divisa com Diadema, em São Paulo. O acidente aconteceu às 12h06 desta quarta-feira, 10, envolveu seis veículos de passeio. Cinco pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas ao pronto-socorro de São Bernardo.

Às 13 horas, o tráfego fluía apenas pelas duas faixas da direita, para atendimento das vítimas e remoção dos veículos. A pista chegou a ficar totalmente interditada, momentaneamente, para o atendimento. O motorista enfrentava tráfego congestionado do km 25 ao km 24.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema normal 5x5, com as pistas sul da Anchieta e da Imigrantes no sentido litoral. A subida é possível pelas pistas norte das duas rodovias. Há neblina no trecho de serra e chove fraco na Baixada Santista.