Engavetamento na Castello bloqueia via e complica trânsito

Um engavetamento na pista marginal da Rodovia Castello Branco interdita três das cinco pistas, no sentido capital, nesta sexta-feira, 5. Uma carreta perdeu o controle e bateu em um carro forte. Após a colisão inicial, mais cinco veículos de passeio se descontrolaram.

Há vários trechos de congestionamento no local, do quilômetro 14 ao 15 (marginal), do 14 ao 17 (pista expressa) e do 21 ao 20 (marginal).

O motorista do carro forte ficou ferido e foi levado ao Hospital das Clínicas. Outras quatro vítimas tiveram ferimentos leves - o motorista do caminhão e outros três do carro forte - e foram encaminhas a prontos-socorros da região. Segundo a ViaOeste, concessionária que administra a estrada, não há previsão de liberação das pistas.