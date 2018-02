Engavetamento na Anchieta deixa um morto e quatro feridos

SÃO PAULO - Uma pessoas morreu e cinco ficaram feridas no engavetamento envolvendo oito veículos, no sentido litoral da Rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, na manhã desta quarta-feira, 5.

Segundo os bombeiros, quatro vítimas ficaram presas nas ferragens e foram encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Santos, na Baixada Santista. Uma vítima mais grave foi levada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital Mário Covas.

A colisão aconteceu por volta das 9h30 e envolveu cinco veículos de passeio, um caminhão e dois ônibus. Segundo a concessionária Ecovias, as condições climáticas eram normais no momento do acidente e aparentemente a ocorrência foi provocada por um caminhão que perdeu o freio.

A rodovia ficou totalmente interditada e o tráfego ficou represado do Km 40 ao Km 42. A pista sentido São Paulo teve inversão de sentido e até as 12 horas operava no sentido litoral. A pista sul da Anchieta continua interditada por conta de acidente.

Por conta da interdição, o tráfego na rodovia está congestionado do km 36 ao 40. Há também dois quilômetros de congestionamento na Interligação que liga a Imigrantes à Via Anchieta. Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é normal nos dois sentidos.

Atualizada às 12h para acréscimo de informações