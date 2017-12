Engavetamento interdita faixa da Régis Bittencourt e fere um em SP

SÃO PAULO - Um engavetamento envolvendo uma carreta e quatro caminhões interdita desde as 7 horas desta segunda-feira, 25, uma faixa e o acostamento da Rodovia Régis Bittencourt, na Região Metropolitana de São Paulo.

O acidente aconteceu na altura do km 303, em São Lourenço da Serra, sentido capital, às 5h30. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi levada para um hospital da região. As 7h40, a via tinha 4 km de lentidão.