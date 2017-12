Engavetamento fecha Piaçaguera-Guarujá por 5 horas e deixa um morto

SÃO PAULO - A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, conhecida como Piaçaguera-Guarujá, foi totalmente liberada por volta das 9h30, após um acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira. Um engavetamento envolvendo cinco carretas, na altura do km 257, causou a morte de um dos caminhoneiros.

Não houve queda de carga na pista, que ficou fechada totalmente das 4h30 até por volta das 8 horas, sentido Cubatão, na região de Guarujá, quando uma faixa de rolamento foi liberada ao tráfego.

Com a liberação da via, o tráfego no local começou a ser normalizado, mas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, às 9h30 ainda havia um congestionamento de cerca de oito quilômetros, na Rodovia SP-248, continuação da Rodovia Cônego.