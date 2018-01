Engavetamento entre três caminhões provoca lentidão na Marginal

SÃO PAULO - Um engavetamento entre três caminhões na pista expressa da Marginal do Tietê, próximo à Ponte das Bandeiras, na região central de São Paulo, bloqueou três faixas da via no sentido da Rodovia Ayrton Senna e provocou congestionamento na manhã desta quarta-feira, 3. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, também no centro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente.

Por volta de 7h40, a Marginal do Tietê tinha 11 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local, entre a Ponte Nova Fepasa e a Ponte das Bandeiras. Já na pista central, o motorista reduzia a velocidade por 6,8 quilômetros, da Ponte da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde. Às 8h, todas as faixas da Marginal foram liberadas.

No sentido da Rodovia Castelo Branco, outro acidente causou lentidão no trânsito da Marginal do Tietê. Carro e moto bateram perto da Ponte Aricanduva, e uma faixa da pista expressa foi bloqueada. O congestionamento na via se estendeu por 4,9 quilômetros, da Ponte Imigrante Nordestino até a Ponte do Tatuapé.