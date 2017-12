Engavetamento deixa uma pessoa morta na Via Dutra

Um engavetamento entre dois veículos de passeio, um caminhão e uma moto deixou um morto no começo da manhã desta segunda-feira, 26, na Rodovia Presidente Dutra, segundo a concessionária Novadutra. O acidente aconteceu por volta das 5h45, na altura do km 221, na pista sentido Capital, na região de Guarulhos, interditando uma faixa de rolamento até as 7h20. Segundo a Novadutra, o congestionamento às 7h30 era de mais de nove quilômetros. Os motoristas também encontravam lentidão já na chegada a são Paulo. As pistas lateral e expressa tinham um quilômetros de morosidade EMC Ada uma.