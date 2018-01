Engavetamento deixa uma pessoa morta na Castello Branco

O motorista de um caminhão de lixo morreu em um engavetamento na madrugada desta terça-feira, 18, na Rodovia Castello Branco, em Osasco. A batida aconteceu por volta da 1h45 na altura do km 14,5 da rodovia, no sentido interior. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente, que será registrado no 10º Distrito Policial de Osasco.

Conforme informações da Polícia Rodoviária, um caminhão-baú carregado com mercadorias da rede de supermercados Atacadão teve uma pane e parou na pista. Um segundo caminhão-baú, também do Atacadão, que vinha logo atrás, conseguiu frear. Pouco depois, o caminhão de lixo colidiu no segundo veículo, que, por sua vez, foi empurrado contra o primeiro. Os ocupantes dos caminhões-baú não sofreram ferimentos, mas o motorista do caminhão de lixo morreu na hora. Ele ainda não teve a identidade divulgada pela polícia.

Duas faixas da rodovia foram interditadas mas já estão liberadas. Não houve registro de lentidão durante o bloqueio parcial, segundo a concessionária Viaoeste.