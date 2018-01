Engavetamento deixa um morto e 3 feridos na Dutra, em Pindamonhangaba

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um engavetamento na Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, por volta das 10 hora desta quarta-feira, 16.

O acidente ocorreu na altura do km 88, sentido São Paulo, envolvendo dois caminhões, um ônibus e três veículos de passeio. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. As vítimas ficaram presas às ferragens. O acostamento foi liberado mas por volta das 12 horas ainda havia um congestionamento de 10 quilômetros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na mesma região, do outro lado da estrada, no km 91, 13 veículos, entre eles uma carreta, três caminhões e três carros, incluindo uma viatura policial, colidiram. A Novadutra ainda não tem informações sobre feridos. O trecho já foi liberado mas o congestionamento no local é de 11 quilômetros.

Texto atualizado às 11h55.