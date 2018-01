Engavetamento deixa um ferido grave na rodovia Ayrton Senna

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou gravemente ferida em um engavetamento envolvendo quatro veículos por volta das 9h50 desta segunda, 23, no quilômetro 19 da rodovia Ayrton Senna, próximo a Guarulhos, no sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária Ecopistas, a vítima foi socorrida no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. O tráfego no sentido São Paulo está lento entre o quilômetro 24 e o quilômetro 11.