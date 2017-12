Engavetamento deixa quatro feridos na Rodovia dos Imigrantes

Um acidente envolvendo três carros deixou quatro feridos na altura do Km 50 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, na manhã desta sexta-feira, 9. Veja também: Veja praias impróprias 30 destinos para passar bem o verão De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o engavetamento aconteceu por volta das 11 horas e os veículos bloqueavam a faixa esquerda da via. Duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital de Cubatão com ferimentos leves. Os outros feridos foram socorridos no local e liberados. Por volta das 11h45, o sistema operava no esquema 5x5, com descida pelas pistas sul da Rodovia dos Imigrantes e da Anchieta e subida feita pelas pistas norte das duas rodovias.