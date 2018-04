Engavetamento deixa quatro feridos na Imigrantes

SÃO PAULO - Quatro pessoas ficaram feridas em engavetamento envolvendo seis veículos na Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, no ABC, no km 17, na tarde desta sexta-feira, 6.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região e ainda não há informação sobre o estado de saúde delas.

Devido ao acidente, duas faixas da esquerda foram bloqueadas às 17 horas, no sentido litoral . O motorista encontra congestionamento do local do acidente até o km 11, início da concessão da Ecovias.

Ainda pela Imigrantes, sentido litoral, o tráfego é lento do km 27 ao km 30, do km 40 ao km 43, do km 47 ao km 55 e do km 65 ao km 70. Todos os pontos provocados por excesso de veículos.

Pela Via Anchieta, o tráfego é lento do km 37 ao km 40, também pelo excesso de veículos. A Cônego D. Rangoni tem tráfego lento do km 264 ao km 270, sentido Cubatão, também pelo excesso de veículos no acesso ao trevo de Cubatão.

No momento, há chuva forte em todo o trecho de concessão, o que exige cautela dos motoristas. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema normal 5x5, com descida pelas pistas sul das duas rodovias. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes.