Engavetamento deixa Marginal do Tietê congestionada

Um acidente entre quatro automóveis, sem deixar feridos, complicou o tráfego de veículos na pista expressa da Marginal do Tietê, por volta das 8 horas desta quinta-feira, 29. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o engavetamento aconteceu no começo da manhã e às 7h19 os veículos já haviam sido removidos, mas acabou deixando um engarrafamento de mais de seis quilômetros, na via que segue para a Rodovia Ayrton Senna. Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET De acordo com medição da CET, a cidade registrava, às 7h56, 21 quilômetros de trechos congestionados. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Rio Tamanduateí e Ponte do Piqueri, com 6.800 metros; - Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado, com 1.840 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil, com 1.700 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Rua Brasópolis e Viaduto Aliomar Baleeiro Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Túnel Ibiapinópolis e Ponte Eusébio Matoso - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Pontes Eusébio Matoso e Morumbi Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Rio Tamanduateí e Ponte do Piqueri - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua João Teodoro