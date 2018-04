Engavetamento deixa 4 feridos na Imigrantes

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que estava chovendo no momento do acidente, mas não ligou a condição da estrada à colisão.

O acidente foi no km 17. Os quatro feridos, ainda segundo a Ecovias, tiveram ferimentos de média gravidade e foram socorridos por equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros. Eles foram levados para hospitais de Diadema e nenhum deles corre risco de morte.

Nem Ecovias nem Polícia Militar Rodoviária deram detalhes sobre as causas do acidente.

As duas faixas esquerda da pista sentido litoral da Imigrantes tiveram de ficar interditadas por quase uma hora até que o resgate estivesse concluído. O grande fluxo de carros e a chuva fizeram com que o congestionamento chegasse ao km 11, começo do trecho de concessão, e depois se estendesse por mais três quilômetros na Avenida Ricardo Jafet.

Descida. Ultrapassar o bloqueio causado pelo acidente não foi a única dificuldade do motorista que desceu a Serra do Mar para aproveitar o fim de semana no litoral. Somando três pontos de lentidão no trecho de serra, causado pelo excesso de veículos, o congestionamento total na pista foi de 22 quilômetros no sentido litoral, sem contar trechos congestionados após o fim de trecho de concessão da Ecovias, em Praia Grande. / B.R.