Engavetamento deixa 16 feridos na Raposo Tavares

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um engavetamento deixou 16 pessoas feridas, entre elas uma gravemente, no início da manhã desta segunda-feira, 15, na Rodovia Raposo Tavares, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão bateu em uma Saveiro e em seguida colidiu com uma barreira de concreto da via, na altura do km 99, sentido Interior.

Após a batida, que ocorreu por volta das 5h30, outros 16 veículos se envolveram no acidente, segundo a PRE. A rodovia ficou totalmente interditada. Por volta das 10 horas apenas uma faixa, do total de quatro, permanecia bloqueada.