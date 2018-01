Engavetamento deixa 1 morto e 3 feridos Um acidente envolvendo seis veículos deixou uma pessoa morta e três feridas - duas delas em estado grave - na madrugada de ontem, na altura do km 16 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. O engavetamento aconteceu às 4h45, quando um carro, ocupado por um jovem de cerca de 20 anos - morto no local -, atingiu um caminhão que acabara de sair de um acesso.