Engavetamento deixa 1 morto e 11 feridos Um homem de 44 anos morreu e 11 pessoas ficaram feridas em um engavetamento entre nove carros, uma carreta e um caminhão no km 32 da Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, no começo da manhã de ontem. Com duas das três faixas bloqueadas durante uma hora, a via acumulou 8 km de congestionamento. A pista foi totalmente liberada às 8h30.