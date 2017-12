Engavetamento de veículos congestiona a Anchieta na manhã desta terça

SÃO PAULO - Uma colisão entre ao menos três veículos provoca bloqueio parcial no quilômetro 18 da Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, na manhã desta terça-feira, 20. A concessionária Ecovias informou que não houve feridos no acidente, registrado por volta das 6 horas.

Devido ao bloqueio parcial da pista, há cerca de cinco quilômetros de trânsito lento no trecho de São Bernardo do Campo, na região metropolitana, em direção à capital paulista. Não há previsão de remoção dos veículos envolvidos no engavetamento. Às 6h15, as equipes da Ecovias e da Polícia Rodoviária ainda não haviam conseguido chegar ao local.

A Anchieta também tem um trecho totalmente interditado, na interligação do Planalto, por causa da neblina que prejudica a visibilidade na manhã desta terça.

