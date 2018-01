Engavetamento de 6 carros deixa 2 mortos e 4 feridos na Ayrton Senna

SÃO PAULO – Duas pessoas morreram e ao menos mais quatro ficaram feridas em um acidente que envolveu seis veículos na Rodovia Ayrton Senna, no final da noite desta quinta-feira, 3. Segundo a concessionária Ecopistas, o engavetamento aconteceu na altura do quilômetro 13 no sentido interior da rodovia, na região da Penha, zona leste de São Paulo.

Dois dos feridos foram encaminhados a hospitais, conforme o Corpo de Bombeiros. Os nomes das vítimas não foram divulgados. O bloqueio parcial congestionou a pista interior da Ayrton Senna até em torno da meia-noite, quando os veículos foram removidos.