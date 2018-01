Engavetamento deixa feridos e congestiona Corredor Norte-Sul

SÃO PAULO – Uma colisão entre cinco carros bloqueia parcialmente a Avenida 23 de Maio, no Corredor Norte-Sul, e provoca congestionamento na manhã desta quarta-feira, 3, na região central de São Paulo. Ao menos duas pessoas sofreram ferimentos, sendo que um homem foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia pelo Corpo de Bombeiros.

O engavetamento aconteceu no sentido sul da avenida e provoca lentidão maior do que o normal para o horário, nos dois sentidos do Corredor Norte-Sul. A faixa da esquerda está bloqueada e os veículos envolvidos permanecem no local.

