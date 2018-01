Engavetamento de 8 veículos congestiona Rodoanel e Régis Bittencourt

SÃO PAULO - A região oeste do Rodoanel, no sentido norte, e a pista sentido capital da Rodovia Régis Bittencourt, na região metropolitana, acumulam quase 20 quilômetros de filas de trânsito lento devido aos reflexos de um acidente que aconteceu às 7 horas da manhã desta quarta-feira, 12. Oito carros se envolveram em um engavetamento no quilômetro 22 do Rodoanel, na região de acesso à Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo.

Os veículos foram removidos da pista antes das 8 horas, mas o acúmulo de veículos durante o bloqueio manteve o congestionamento. Ninguém sofreu ferimentos graves, conforme a concessionária CCR, responsável pelo Rodoanel Oeste.