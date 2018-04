Engavetamento de 6 veículos deixa 4 feridos Quatro pessoas ficaram feridas ontem à tarde em um engavetamento envolvendo seis veículos no km 17 da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema. Duas faixas da esquerda foram bloqueadas às 17h, no sentido litoral. Houve congestionamento até o km 11. O excesso de veículos também provocou lentidão na Imigrantes, do km 27 ao km 30, do km 40 ao km 43, do km 47 ao km 55, e do km 65 ao km 70.