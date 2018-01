Engavetamento de 11 veículos deixa feridos na Rodovia dos Imigrantes

SÃO PAULO - Um engavetamento de 11 veículos deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira, 5, na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC.

Segundo a concessionária Ecovias, que administra a via, o acidente ocorreu por volta das 6h40 na pista sentido capital paulista, na altura do km 23. Duas faixas da esquerda ficaram bloqueadas até as 7h05.

A empresa não informou se o mau tempo e a neblina podem ter contribuído para o engavetamento. Esses dados, divulgou a assessoria de imprensa, constarão do boletim de ocorrência. As vítimas tiveram ferimentos leves, de acordo com a Ecovias, e foram atendidas pelas equipes de emergência no próprio local.