Engavetamento complica o trânsito na Av. 23 de Maio

Um acidente envolvendo quatro carros complicava o trânsito pela Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, perto do Viaduto Pedroso na manhã desta terça-feira, 13. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o engavetamento aconteceu por volta das 11 horas e os veículos ocupavam a faixa direita da via, causando lentidão de 2,2 km, até a Praça da Bandeira. Ninguém ficou ferido no acidente. Por volta das 12 horas, a capital paulista registrava 43 km de lentidão. O corredor da Avenida Salim Farah Maluf e da Ponte do Tatuapé era o pior ponto no horário, com 6,5 km de trânsito ruim no sentido Vila Prudente. O sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê também tinha quase 6 km de lentidão, da saída da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Piqueri.