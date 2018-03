Engavetamento causa 9 km de congestionamento na Dutra

SÃO PAULO - Um engavetamento envolvendo cinco veículos causa lentidão na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta segunda-feira, 20, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, sentido Rio de Janeiro.

O acidente que aconteceu às 6h20 interditou a faixa da esquerda da via até 7h05, na altura do km 218. Por volta das 8h20, a rodovia registrava 9 km de congestionamento, em direção ao Rio, na pista expressa. Um pessoa ficou levemente ferida.

No mesmo horário a Dutra tinha morosidade, por excesso de veículos, no sentido Rio, entre o km 229 e o 223, na pista marginal, em São Paulo. No sentido capital paulista, a rodovia apresentava tráfego lento do km 220 ao 221, na pista marginal, e do km 207 ao 206, ambos em Guarulhos.