Engavetamento causa 3 km de lentidão na Imigrantes

Uma engavetamento entre quatro carros interditava uma faixa da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, na altura do Km 48, na manhã desta quarta-feira, 3. Segundo a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o acidente aconteceu às 9h47 e por volta das 10h45 provocava lentidão até o Km 51. No mesmo horário, o trecho de serra da Rodovia Anchieta, sentido capital, estava bloqueado entre os Km 40 e 55 para a realização de reparos no pavimento e manutenção de sinalização. Havia neblina no topo da serra, na altura da interligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes, e chuva no trecho da serra. O sistema operava no esquema 5x3: a descida era feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pista sul da Anchieta. Para subir a serra, o motorista utilizava somente a pista norte da Imigrantes. A previsão é de que o trecho seja liberado às 17 horas.