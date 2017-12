Enfermeiro é denunciado por torturar e matar criança

O enfermeiro atuava no Serviço Ambulatorial Móvel de Urgência (Samu) e está preso preventivamente, segundo o promotor da 5.ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, Ricardo Zagallo, autor da denúncia. O namorado aguarda o processo em liberdade. "Ainda tenho esperança que o corpo da criança seja encontrado", diz Zagallo.

Luiz Guilherme Silva de Campos estava sob a guarda do enfermeiro porque a mãe, que já tinha outros três filhos, não tinha condições de criá-lo. No entanto, segundo a denúncia, o suspeito "começou a apresentar traços de personalidade violenta e extremamente agressiva". Entre as violências estariam sessões de tortura como obrigar a criança a se ajoelhar sobre feijões ou passar por mais de quatro horas parada em uma cadeira. Vizinhos relataram também ouvir choros durante a madrugada com frequência.

O ápice das agressões teria sido no dia 15 de outubro, quando a Promotoria acredita que Luiz Guilherme morreu. O acusado diz que entregou nessa data o menino para o pai biológico.

O namorado contou que o enfermeiro bateu no garoto no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, quando eles iam a um terreno de candomblé, porque Luiz Guilherme não andou rápido.

No dia seguinte, o acusado teria agredido a vítima com um fio de um ferro de passar, por não ter recolhido as fezes dos cachorros. Após uma terceiro dia de torturas, o menino passou mal e, ainda segundo as investigações, vomitou na cama do enfermeiro. Isso, de acordo com o promotor, deixou o acusado ainda mais furioso, que "passou a apertar o pescoço de Luiz Guilherme até que ele desfalecesse".

A reportagem tentou localizar os advogados dos acusados, mas não conseguiu contato até o final da noite de ontem. / LUCIANO BOTTINI FILHO