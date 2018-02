Enfermeiro baleado por atirador na Aclimação deixa hospital

SÃO PAULO - O técnico de enfermagem MárcioTeles de Lima, de 27 anos, uma das três pessoas baleadas por Fernando Buffolo na Aclimação, zona sul de São Paulo, na quinta-feira passada, deixou o Hospital Alvorada às 18h20 de terça-feira, 23. Ele havia sido atingido por um tiro no maxilar e a bala havia se alojado em sua coluna.

O oficial de justiça Marcelo Ribeiro de Barros, de 49 anos, alvejado no peito, deixou a UTI do Hospital Bandeirantes na segunda-feira, mas permanece internado, sem previsão de alta. A terceira vítima, Silvia Helena Godin, de 45 anos, também atingida no rosto por Buffolo, foi internada no Hospital São Camilo, mas não teve o estado de saúde divulgado a pedido da família.

O autor dos disparos foi indiciado por seis tentativas de homicídio - também tentou atingir três policiais militares - e transferido na manhã de terça-feira para a Penitenciária Tremembé II, no interior do Estado. Ele estava preso na carceragem do 31 º DP (Vila Carrão), onde ficam aqueles com nível superior.