Enfermeira reage a assalto e acaba morta A enfermeira Fernanda de Cássia Miranda Amaral, de 34 anos, foi morta a tiros, no fim da tarde de ontem, após reagir a um assalto na Rodovia Otávio Pilon, entre as cidades de Cesário Lange e Cerquilho, no interior paulista. Ela dirigia seu carro quando, na altura do km 16, foi fechada por outro veículo e duas motocicletas, ocupados por três ladrões que exigiram que a mulher entregasse a bolsa. A enfermeira se recusou e tentou escapar dos bandidos.