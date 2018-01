Energia elétrica é retomada em alguns municípios O fornecimento de energia vai sendo restabelecido aos poucos após o apagão que atingiu vários Estados do País no final da noite desta terça-feira, 10. Os municípios de Belo Horizonte, em Minas, e as cidades paulistas de São Bernardo do Campo, Piracicaba, São José dos Campos e parte da Baixada Santista já tiveram restabelecido o fornecimento de energia elétrica.