Energia é restabelecia em 80% dos locais afetados pela chuva em SP

SÃO PAULO - A AES Eletropaulo informou que 80% das ocorrências de falta de energia devido a chuva que atingiu a capital e a Grande São Paulo no final da tarde de terça-feira foram solucionadas.

Na terça-feira, um ciclone extratropical gerou rajadas de vento de cerca de 80 km/h, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), fazendo com que galhos de árvores, toldos e outros objetos atingissem a rede elétrica. Foram registradas a queda de cerca de 180 árvores na capital.

Até as 14 horas, as ocorrências de maior porte eram em trechos de ruas dos bairros de Alto da Boa Vista, Butantã, Barra Funda e Santo Amaro, em São Paulo, além dos municípios de Cotia, Osasco e Itapecerica da Serra. Neste momento, 1.800 pessoas trabalham para regularizar a situação.

A concessionária orienta os clientes a utilizarem os canais alternativos. Há o serviço Torpedo Fácil 27373 para comunicar falta de luz: basta enviar um SMS com a palavra "LUZ" e o número da instalação, que está disponível na conta de energia. O serviço é gratuito. Outro canal é a agência virtual: basta clicar no ícone FALTA DE LUZ no endereço www.aeseletropaulo.com.br.