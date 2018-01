Energia é cortada em rua onde ocorreu explosão no ABC

Parte das residências da Rua Américo Guazelli, em Santo André, onde ocorreu a explosão de uma fábrica de fogos de artifício, tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido desde 12h50 desta quinta-feira. A Eletropaulo informou que o serviço é uma medida de segurança, já que parte da rede de transmissão foi afetada pelo acidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não há previsão para o retorno da distribuição de energia elétrica. "Temos uma equipe no local que aguarda a autorização de liberação do serviço pelo Corpo de Bombeiros e a perícia, mas não sabemos quando isso irá acontecer", explicou a assessoria de imprensa da empresa.

Alguns moradores reclamaram a falta de energia por alguns minutos em outros pontos do bairro Silveiras, local da explosão. Em resposta, a Eletropaulo destaca que as interrupções foram necessárias temporariamente, apenas para a realização das manobras até a interrupção pontual no trecho da Rua Américo Guazelli.

Uma equipe técnica da Telefônica também está no local para apurar o funcionamento da rede telefônica. Conforme a empresa, os técnicos aguardam a liberação do local para iniciarem o trabalho necessário.

A fábrica clandestina de fogos de artifícios explodiu no começo da tarde desta quinta-feira, atingindo cerca de 12 casas, quatro delas ficaram destruídas totalmente, de acordo com informações da Polícia Militar. Os bombeiros foram acionados às 12h45 e 12 viaturas já trabalham no local.