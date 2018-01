Energia começa a voltar em regiões de São Paulo e Minas

O fornecimento de energia elétrica começa a ser retomado em algumas regiões da cidade de São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, Piracicaba, Taubaté, São José dos Campos, Caraguatatuba, parte da Baixada Santista (Cubatão) e no Estado de Minas Gerais.

No Rio de Janeiro, a ernegia já está de volta na Barra da Tijuca, Jacarepagupa, Vila Prudente, Copacabana, Botafogo e Flamengo. No Estado do Rio, em Niterói a luz voltou.

Por volta de 22h15 desta terça-feira, 10, um blecaute atingiu 12 estados e o Distrito Federal. O apagão de escala nacional afetou Acre, Pernambunco, Mato Grosso, Mato grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São paulo, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Roraima e Distrito Federal. Parte do Paraguai também foi atingida.

A causa ainda não foi identificada, mas o Ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou em entrevista coletiva que é provável que 'problemas atmosféricos' como uma 'grande tempestade' tenham causado a queda de energia.

Na cidade de São Paulo, algumas regiões já têm luz, como Higienópolis, Santa Cecília, a estação Barra Funda do metrô, Vila Mariana e Paraíso, na zona sul.

Atualizada à 1h27 com informações do jornal O Estado de S. Paulo