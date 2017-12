Enem estuda uso de lacres eletrônicos O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) informou ontem em audiência na Câmara dos Deputados que o governo estuda a utilização de lacres eletrônicos em todos os malotes que transportam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o exame, que ocorrerá em 26 e 27 de outubro, começam na segunda.