Enem: elite pública supera rede privada

Os melhores estudantes das escolas públicas do País tiveram resultados superiores aos da rede privada em três das cinco áreas avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012. A comparação, divulgada nessa segunda-feira, 25, pelo Ministério da Educação (MEC), inclui os alunos das escolas federais, que tiveram as maiores notas entre aqueles que fizeram a prova. A rede estadual, que concentra a maioria dos participantes, ficou com os piores resultados.

A média geral da Redação caiu de 568,75 para 560,03 pontos (de um total de mil), levando em consideração todos os participantes. A pior queda é na rede estadual, mas a média das privadas também caiu: de 612 para 602,16.

Entres as dez escolas que haviam ficado entre as mais bem posicionadas em 2011, e aparecem novamente na lista, a maioria também registrou nota inferior na Redação. Para especialistas, maior rigor na correção e tema difícil - sobre fluxo migratório - podem explicar os números. "O rebaixamento pode ser explicado por maior rigor na correção", avalia o professor Francisco Platão Savioli, da USP. Para ele, candidatos podem ter perdido pontos com argumentos que contrariam os direitos humanos. Até o campeão do ano passado, o Colégio Elite Vale do Aço, de Minas, caiu.

Algumas escolas que apareciam na relação com destaque em 2011 em todas as áreas, como o Objetivo Integrado, de São Paulo, e o Instituto Dom Barreto, de Teresina, não constam no site já aberto para consulta (portal.inep.gov.br). Segundo o MEC, as escolas não atingiram participação mínima. Entre as dez que aparecem em 2012, todas tiveram queda em Linguagens e Ciências da Natureza. Na rede particular, as médias foram inferiores a 2011 em Linguagens, Ciência da Natureza e Matemática e subiram em Ciências Humanas. Os dados completos por escola serão divulgados hoje pelo MEC.

Comparação. Com relação à elite da escola pública, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, explica que a comparação entre os candidatos foi feita usando os 215.530 melhores alunos da rede, mesmo número de estudantes das privadas. "Nossa preocupação são as cotas. Neste ano, 25% das vagas do Sisu (Sistema de Seleção Unificada das universidades federais) vão para alunos de escolas públicas. Esses 25% são melhores do que os das escolas privadas."

Os 215.530 alunos representam 31,5% dos estudantes das escolas cujas médias foram divulgadas - o MEC considera as unidades em que ao menos 50% dos concluintes fizeram prova. O grupo ainda precisa ser superior a 10 alunos. Apenas 11.239 escolas aparecem na lista, de um total de 25.744 instituições.

A elite da escola pública teve maiores notas em Linguagens (593,74), Ciências da Natureza (576,76) e Redação (616,6). Na comparação entre as redes, a federal teve o melhor resultado em todas as áreas, chegando a 625,24 em Matemática. Os piores resultados são da rede estadual. Ainda assim, as médias subiram em três das cinco áreas, na comparação com 2011. Caíram em Linguagens, de 527 pontos para 513, e Redação, de 507 para 491,41. / COLABORARAM PAULO SALDAÑA e VICTOR VIEIRA