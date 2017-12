Encosta de prédio desaba e fecha rua no Morumbi

Rua Dr. Luís Migliano está totalmente interditada por terra e concreto. Foto: Hélvio Romero/AE

A encosta de um prédio no Morumbi desabou e causou a interdição da Rua Dr. Luís Migliano desde a madrugada desta quinta-feira, 8. O desmoronamento aconteceu rente ao estacionamento e a quadra do condomínio.

Ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Militar. A Defesa Civil foi acionada para fazer uma vistoria no prédio para ver se há necessidade de interdição e desocupação do local. As causas do desabamento ainda são desconhecidas.