Encontrados corpos de vítimas de queda de píer Foram encontrados ontem quatro corpos de trabalhados que estavam desaparecidos no desmoronamento do píer da Anglo American, ocorrido na madrugada de quinta-feira, na área portuária de Santana, no Amapá. Eles estavam no rio, na localidade de Delta do Matapi, e foram removidos. Os bombeiros ainda procuraram ontem à tarde outros dois trabalhadores que também caíram no rio.