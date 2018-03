Encontrado no interior de São Paulo corpo de jovem desaparecida

SÃO PAULO- O corpo de Priscila Aparecida de Souza, de 26 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 27, submerso no Rio Buquira, em São José dos Campos, dentro de seu próprio carro. Ela havia desaparecido na noite de ontem, após sair de uma festa de aniversário.

De acordo com a polícia da cidade, moradores acharam a placa do veículo de Priscila, um Fiat Pálio Fire prata, e acionaram as autoridades. Os bombeiros foram chamados e fizeram mergulho para verificar o ocorrido.

Os bombeiros falaram que a família foi chamada e reconheceu a desaparecida. Segundo a polícia, não havia indícios de violência ou algo que indicasse a participação de terceiros no acidente. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas.