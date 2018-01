Encontrado corpo de vereador que se afogou em represa

SOROCABA – O corpo do vereador Fábio César Nali (DEM), de 42 anos, da Câmara Municipal de Pereiras, interior de São Paulo, que se afogou ao resgatar uma lancha à deriva na Represa de Jurumirim, em Paranapanema, foi encontrado na manhã deste domingo (31) pelo Corpo de Bombeiros. A vítima estava desaparecida desde a sexta-feira (29). De acordo com dois amigos que acompanhavam o vereador, eles tinham acabado de retornar de um passeio de lancha, quando Nali percebeu que a embarcação não fora amarrada ao píer e se desgarrou, ficando à deriva.

Como a lancha ainda estava próxima da margem, ele mergulhou na tentativa de alcançá-la, mas acabou afundando e não retornou à superfície. As buscas começaram no mesmo dia e se prolongaram durante todo o sábado. As águas turvas por causa das chuvas dificultaram os trabalhos. O corpo, encontrado próximo do local em que desapareceu, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte será investigada. O vereador cumpria o segundo mandato em Pereiras, onde sua família é bastante conhecida. No início da tarde, familiares aguardavam a liberação do corpo para o sepultamento, que seria realizado em Pereiras.