Foi encontrado, no fim da tarde de ontem, o corpo do tripulante Iran Vasques da Silva, de 22 anos, um dos dois desaparecidos no naufrágio do barco A. Nunes, ocorrido na quarta-feira, depois de bater em um tronco de árvore, no Rio Solimões. As buscas continuam hoje. A embarcação levava 90 passageiros e tinha capacidade para 177.