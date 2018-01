Encontrado corpo de segunda vítima desaparecida em represa de SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros encontrou por volta das 9h10 desta segunda-feira, 2, o corpo de uma adolescente de 16 anos que havia desaparecido na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar. A vítima estava desaparecida desde o início da tarde de domingo, 1º, quando ela e outras cinco pessoas se afogaram enquanto se banhavam no local.

Três banhistas foram resgatados com vida antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. Ainda no domingo, por volta das 19 horas, foi encontrado o corpo da outra vítima fatal, Wesley dos Santos, de 18 anos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para exames. O caso é investigado pelo 102º Distrito Policial (Socorro).