Encontrado corpo de segunda vítima de queda de helicóptero em SP

Foi encontrado, por volta das 10 horas deste domingo, 12, o corpo do empresário José Lázaro Luz, de 51 anos, a segunda vítima da queda de um helicóptero Robinson R-44, prefixo PT-YON, que desapareceu na última sexta-feira, 10, após deixar a cidade de Peruíbe, litoral paulista, rumo ao Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

Os destroços da aeronave foram encontradas no sábado, 11, em Itanhaém, cidade vizinha a Peruíbe, juntamente com o corpo do piloto, Waldemir Ricardo da Silva Lima, de 30 anos, na área pertencente à Fazenda Mambu.

Os dois corpos estão no IML de Praia Grande. Segundo o Comando da Aeronáutica, participaram das buscas aos dois corpos 30 militares, da Força Aérea e a Polícia Militar de São Paulo.

Na operação, foram utilizadas três aeronaves, sendo duas da FAB (um SC-105 Amazonas, um helicóptero H-34 Super Puma) e o helicóptero Águia da PM. O Salvaero Curitiba coordenou a operação.

O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa-4) já iniciou a investigação para apurar as possíveis causas do acidente.