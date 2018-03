Encontrado corpo de piloto no litoral baiano O corpo de Joá Cardoso Ribeiro, de 50 anos, piloto do bimotor que havia desaparecido na noite de segunda-feira pouco depois de decolar do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus (BA), foi encontrado ontem. O avião seguia para Brasília e levava o corpo de Carita de Souza Ramos, de 61 anos, que morreu em uma praia do litoral sul baiano no sábado, e o viúvo, José Nilton Ramos, de 58 anos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os documentos do bimotor e do piloto estavam em dia.