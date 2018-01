Encontrado corpo de morador do Jardim Romano, na zona leste

O Corpo de Bombeiros da capital encontrou o corpo de mais uma vítima da enchente que atingiu o Jardim Romano, zona leste, há 10 dias. Às 19h15 desta sexta-feira, 18, o cadáver de um homem de 45 anos foi encontrado na Rua Manoel Barbosa dos Reis.

Com essa morte, as vítimas das chuvas no estado sobem para 30 pessoas, entre o dia 1º de dezembro e hoje. Somente entre ontem e anteontem, o temporal na Grande São Paulo fez sete vítimas.

Ao menos nove moradores da região do Jardim Romano estão com suspeita de leptospirose. A informação foi confirmada nesta tarde pela Secretaria Municipal da Saúde. A região está alagada desde o último dia 8, após o temporal que causou estragos em toda a cidade.