Encontrado corpo de menino levado pela correnteza em Campinas (SP)

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros localizou neste sábado, 7, o corpo do menino de 5 anos arrastado pela enxurrada durante chuva que atingiu o cidade de Campinas, no interior de São Paulo, no dia 1º.

O garoto estava no colo da mãe, Maria Queiroz, quando foi levado pela correnteza ao atravessar um córrego no Jardim Santo Antônio. A água subiu repentinamente e eles não tiveram tempo de escapar.

O corpo foi encontrado na fazenda Capivari, no bairro Vida Nova 2, próximo ao local do desaparecimento.