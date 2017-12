Encontrado corpo de criança soterrada

O corpo de uma das três crianças soterradas na manhã de anteontem em um deslizamento de terra em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, foi encontrado no fim da tarde de ontem. Anderson da Silva Leite, de 1 ano, estava a cerca de cem metros do local do deslizamento. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Antonio Dias, as buscas das outras crianças - da mesma família do garoto - serão retomadas hoje.