Enchente é tema de primeira reunião A primeira reunião do prefeito hoje deverá tratar sobre a busca de soluções para as enchentes. Segundo ele, em entrevista ao SPTV, representantes do comitê de ação integrada da Secretaria das Subprefeituras, de Segurança Urbana e de Serviços vão discutir os próximos 90 dias no que diz respeito às enchentes.