Encerradas buscas por pescadores sumidos no mar em Bertioga

SOROCABA - O Grupo de Bombeiros Marítimos (GBMar) que atende Bertioga, no litoral de São Paulo, decidiu encerrar as buscas pelos quatro homens que estão desaparecidos no mar desde o dia 29 de julho. Eles faziam parte do grupo de sete pescadores que estavam a bordo do "Anjo Gabriel" quando o barco desapareceu no trajeto entre Bertioga e a Ilha de Alcatrazes. Os corpos de três integrantes do grupo foram resgatados no dia 5 de agosto e reconhecidos pelas famílias. Os demais não foram encontrados até agora.

O Navio Patrulha Oceânico "Apa", da Marinha, deslocado do Rio de Janeiro para auxiliar na varredura da área, encerrou os trabalhos no dia 15 de agosto e retornou à base naval da Marinha no Rio. Os bombeiros mantiveram as buscas, sem sucesso, até o último fim de semana. Nesta terça-feira, 23, familiares dos desaparecidos fizeram um apelo para que os trabalhos sejam mantidos.

Eles pedem o uso de equipamentos próprios para detecção de vestígios no mar, pois acreditam que, durante o provável naufrágio, os corpos podem ter ficado presos na embarcação. Pedaços do barco já foram localizados próximos da Laje de Santos. O GBMar informou que seus homens vão ficar atentos ao surgimento de qualquer vestígio durante o serviço rotineiro de prevenção a afogamentos, que é realizado diariamente. Continuam desaparecidos Fábio Garbin, dono do barco, Dyone Amorim Neves, Ismael dos Santos e Renato Molinari.